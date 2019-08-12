38 металлических попугаев: на Южном Урале житель делает мультяшек из метала

60-летний житель собирает в гараже металлические скульптуры.

В Карталах в микрорайоне «Полтавка» героев советских мультфильмов можно увидеть прямо на улице, правда, сделаны мультяшки из железа. Необычные скульптуры дело рук южноуральского мастера Александра Антоний. Мужчина решил перед пенсией найти увлечение.

«Мы в Сочи отдыхали и там возле художественного музея увидели скульптуры железные вот и решил себе такие же сделать. Сначала было тяжело гнуть железо руками», — поделился Александр Антоний, мастер.



Чтобы сделать скульптуру уральский умелец использовал металлолом и с помощью холодной ковки собирал детали у себя дома.Теперь перед домом Александра красуются герои советских мультфильмов: Шарик из мультфильма «Простоквашино», четыре главных героя из мультика «38 попугаев» и бременские музыканты.