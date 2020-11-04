Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днём народного единства

Губернатор отметил, что благодаря единству народов Челябинская область продолжает двигаться вперёд.

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Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и отметил, что для жителей Челябинской области этот праздник особенно близок, ведь история Южного Урала впитала в себя множество разных культур, их традиций и обычаев.

«Наша история, как и история всей страны, впитала множество самых разных культурных традиций, укладов и обычаев, объединила разные поколения и народы. Но мы всегда умели сплотиться ради общего дела, вместе добиться цели, в случае опасности единым фронтом встать на защиту Родины. Идея общей судьбы и исторического единства звучит в преамбуле Конституции Российской Федерации»,— отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, в этом году жители Челябинской области, как и всей России, своим решением дополнительно закрепили в Основном законе страны тезис о преемственности в развитии государства и признании единства. И именно эта связь с историей, по мнению Алексея Текслера, даёт основу для дальнейшего развития как отдельных регионов, так и России в целом.

«Движение вперед не дается легко. Но я верю, что вместе нам по плечу любые задачи, будь то в экономике, социально-культурной сфере, оборонном комплексе. Желаю вам, дорогие земляки, успехов во всем, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. С праздником!»— поздравил губернатор.

Отметим, День народного единства — один из самых «молодых» праздников в России. Официально его начали отмечать с 2005 года, и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ этот день является выходным днём. Отметим, многие министерства Российской Федерации, политические партии и Патриарх Московский и всея Руси Алексий поддержали инициативу Думы установить празднование 4 ноября, и в декабре 2004 года проект приняли в третьем, окончательном, чтении.