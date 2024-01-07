В Челябинской области потеплеет до 0 градусов

В регионе ожидаются сильные снегопады

Сегодня, 7 января, синоптики прогнозируют снежную погоду на Южном Урале. По данным регионального гидрометцентра, на юге Челябинской области также ожидается потепление до 0 градусов.

В регионе днем будет облачная погода, пройдет мокрый снег. Ожидаются гололедные явления, метели и снежные заносы. Днем температура будет колебаться от −14 до −9 градусов, на юге области от −5 до 0 градусов.

Ветер будет южный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы могут достигать до 13 м/с.

В Челябинске также пройдет сильный снег. Столбик термометра установится на отметке −12 градусов. Ветер ожидается южный, юго-восточный 2-7 м/с.