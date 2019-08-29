Аналитики назвали марки авто, которые чаще всего попадают в ДТП

Лидируют в «анти-рейтинге» машины немецкого и японского производства.

Послушать

Каждый будущий автовладелец при покупке автомобиля старается подобрать для себя лучшее. Кто-то опирается на производителя, кого-то интересуют «внутренности» машины, а кому-то просто нравится внешний вид. Но все они не застрахованы от аварийных ситуаций на дорогах.

Портал Car.ru поделился исследованием, где было определено, какие автомобили чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Анализ провели на основе объявлений о продаже «битых» машин.

Так, в перечне наиболее «аварийных» марок первую строчку занял бренд Honda: около 38% от всех объявлений о продаже поврежденных авто приходятся именно на этого производителя.

Также в составленном «анти-рейтинге» присутствуют такие модели, как BMW, Infiniti, Mazda и Mercedes-Benz. В 36% объявлений о продаже данных машин можно найти отметки о повреждениях, полученных в результате аварийных ситуаций.

Отмечается, что часто не справляются с управлением владельцы автомобилей Jaguar. Согласно данным, среди всех продаваемых машин этой марки более 40% транспортных средств ранее бывали в дорожных происшествиях.

Конечно, часто дорожно-транспортные происшествия могут случаться из-за неисправности автомобиля. Для этого нужно своевременно проводить техосмотры своего «железного коня» и не забывать о правилах безопасного вождения.