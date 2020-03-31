Режим обязательной самоизоляции введен в Челябинской области

Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

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С сегодняшнего дня, 31 марта, в Челябинской области введён режим обязательной самоизоляции. Такое распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслер.

Теперь всем гражданам нельзя покидать дома без весомой причины — поход в продуктовый магазин или аптеку, обращение за экстренной помощью, уход на работу, либо же выгул животного, но не более чем в ста метрах от дома, и вынос мусора.

«Гражданам обязано соблюдать дистанцию от других граждан не менее полутора метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в тексте распоряжения.

Работодатели также должны обеспечить соблюдение гражданами социальное дистанцирование.

Отметим, что режим обязательной самоизоляции введён уже во многих регионах страны. К этому призвал глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Всего в стране зарегистрировано 2337 заболевших коронавирусной инфекцией в 73 регионах. В Челябинской области на данный момент подтверждено 14 случаев.

У регионального Минздрава открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавируса: 8-351-240-15-16.