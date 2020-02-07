Челябинцы смогут оспаривать штрафы с камер видеофиксации, не выходя из дома

Сделать это можно будет на сайте «Госуслуги».

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Водителям теперь не обязательно идти с жалобой в ГИБДД. Электронное заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» и получить ответ в течение нескольких дней. В Москве услугой можно будет воспользоваться уже в начале весны, в Челябинске — чуть позже.

Автоэксперты спорят: справятся ли сотрудники с потоком заявлений?

«Вопрос, справятся ли они с такой нагрузкой или не справятся? Потому что механизм сам становится проще, убежден, что это правильная мысль. Способы обжалования должны быть разные, и они должны быть удобными. Это правильно. Но вопрос смогут ли они справиться с валом таких обращений? Потому что не просто же так ткнуть, что я не согласен. Надо приложить какие-то свои доводы. Эти доводы должен кто-то прочитать, рассмотреть. Это все время, это все человекоресурсы. Смогут они найти такие ресурсы или не смогут? Или будет это все месяцами висеть?», — рассуждает руководитель регионального отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

При этом стоит отметить, что для водителя, получившего штраф, например, по ошибке, сервис будет очень удобен. Эксперты считают, что к 2021 году водители смогут таким способом обжаловать и те постановления, которые выписали вручную. Также с помощью портала автомобилисты смогут приобрести себе «красивые номера».