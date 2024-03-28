В Челябинске запустят новые автобусы от Паркового до ЧКПЗ

Выход 22 машин планируется в начале апреля

В Челябинске пройдет новое транспортное обновление: на маршрут № 22А «Александра Шмакова — ЧКПЗ» поступили 22 новых автобуса. Машины среднего класса выйдут на дороги в начале апреля, сообщает региональный Миндортранс.

Автобусы оборудованы кондиционерами, USB-зарядками, валидаторами, видеонаблюдением. Сейчас они проходят последнюю подготовку перед выходом на маршрут.

Обновление общественного транспорта в Челябинске проходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

Напомним, что с челябинских дорог уйдет маршрутка № 22 , вместо нее по тому же маршруту будут ходить автобусы № 22А. Маршрут будет работать по регулируемому тарифу, на нем будут действовать проездные и льготы.

Ранее в Челябинске на линию вышли четыре автобуса-гармошки. Машины курсируют по маршруту № 64.

Кроме того, при поддержке губернатора Челябинской области в Магнитогорске продолжается возрождение автобусного парка. В этом году по городу будут курсировать 13 новых автобусов. А также было куплено 7 трамвайных вагонов.

Источник фото: организатор перевозок Челябинской области