Для Миасса закупили 8 автобусов большого класса

Они будут работать на трех городских маршрутах

С 1 мая на дороги Миасса выйдут восемь новых автобусов ЛиАЗ, которые будут возить пассажиров по трем муниципальным маршрутам, сообщил глава города Егор Ковальчук.

Новые автобусы — низкопольные, с просторным салоном, вместимостью более 70 человек, комфортные и безопасные для всех групп пассажиров.

Выпуск автобусов на линию запланирован на 1 мая, после прохождения регистрационных процедур и аукциона на осуществление перевозок. Ожидается, что вывод дополнительной техники поможет улучшить качество транспортного обслуживания жителей.

«Автобусы, приобретенные при поддержке министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, будут осуществлять перевозки по маршрутам „Вокзал — поселок Дачный“, „Заповедник — поселок Заречье“, а также по новому маршруту № 42, разработанному для удобства жителей поселка Миасс-2, — „Автозавод — п. Миасс-2“», — рассказал градоначальник.

Он добавил, что городской автопарк за последние годы пополнили 30 троллейбусов и 11 автобусов.

Напомним, накануне о массовом обновлении общественного транспорта сообщили из Магнитогорска: здесь закупили 13 автобусов и 7 трамвайных вагонов.