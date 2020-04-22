Аванс в 30% получат ресурсоснабжающие организации Челябинской области

Об инициативе заявил Алексей Текслер.

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Ресурсоснабжающие организации Челябинской области, которые оказались в сложном положении из-за коронавируса получат 30% аванса от бюджетных учреждений региона. Об этом сегодня, 22 апреля, объявил губернатор Алексей Текслер.



По его словам, в правительстве понимают непростую ситуацию, в которой оказались организации. Востребованность меры связана и с началом подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

«Поэтому принято решение об оплате 30% авансов ресурсоснабжающим организациям всеми бюджетными учреждениями Челябинской области муниципального и регионального уровня. Соответствующие рекомендации и указания уже направлены главам территорий»,— сказал на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также мера важна потому что упали платежи за поставки данных услуг, сообщил губернатор. За прошедший месяц уровень собираемости платежей в регионе упал с 96% до 65%.

«Отмена пеней и штрафов многими была воспринята как возможность вообще не платить. Мы тоже этой проблемой озадачены. Я поручил главам территорий и нашему отраслевому блоку правительства взять на контроль своевременность уплаты платежей гражданами»,— заявил губернатор.

Отметим, что сейчас все организации, у которых есть долги, проводят инвентаризацию. Глава региона пообещал разобраться с возникшей ситуацией.