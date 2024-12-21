Астрономическая зима наступает в России 21 декабря

Это происходит в день зимнего солнцестояния

Сегодня, 21 декабря, в северном полушарии Солнце расположится максимально низко над горизонтом и пройдет на небосводе самый короткий путь. Это ежегодное астрономическое событие называется зимним солнцестоянием. Когда оно происходит, наблюдается самый короткий световой день и начинается астрономическая зима. Подробнее об этом — в материале ИА «Первое областное».

Обычно зимнее солнцестояние происходит 20, 21 или 22 декабря. В этом году оно наступит 21 декабря в 14:20 по челябинскому времени.

И зимнее, и летнее солнцестояния происходят из-за наклона оси вращения Земли по отношению к орбите вращения планеты вокруг Солнца. В течение одной половины года к Солнцу наклонено северное полушарие, в течение другой — южное, из-за этого полушария Земли в одно и то же время получают разное количество тепла и света. Сегодня в северном полушарии наблюдаются самая длинная ночь и самый короткий день, а в южном — все наоборот.

В день зимнего солнцестояния в северном полушарии начинается астрономическая зима, которая длится до весеннего равноденствия — дня, когда продолжительность дня и ночи во всем мире практически одинакова. Это событие в 2025 году выпадет на 20 марта. А в южном полушарии с этого дня начинается астрономическое лето.

После зимнего солнцестояния световой день начинает постепенно увеличиваться, а воздух — прогреваться. Однако нашей планете нужно довольно много времени, чтобы нагреться.

Как отмечали зимнее солнцестояние

В разных странах существовали определенные обычаи и традиции. На Руси, например, в день солнцестояния на самых возвышенных участках разжигали костры. Таким образом наши предки приветствовали солнце.

С этого дня считалось, что зима окончательно вступает в свои права, и скоро ударят морозы.

Приметы

По погоде в этот день наши предки определяли, какой будет весна. Если погода ясная, значит, осень будет поздней. А пасмурная погода предвещает раннюю и дружную весну.

Снегопад на зимнее солнцестояние обещает мягкий остаток зимы.

Иней на деревьях в этот день — Святки будут ясными и теплыми.