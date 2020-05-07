Артисты театра оперы и балета на самоизоляции исполняют военные песни

Видеопроект запущен к предстоящему юбилею Победы.

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Совсем скоро наступит 9 мая — день Великой Победы. Но все россияне проведут его в режиме самоизоляции, ведь в мире бушует пандемия коронавирусной инфекции. По этой причине не будет масштабных концертов, посвященных подвигу Героев.

Артисты Челябинского театра оперы и балета имени Глинки решили по-своему почтить их память. Находясь в своих квартирах, они запустили видеопроект, посвященный юбилею Победы, и исполняют любимые песни военных лет, которые поднимали боевой дух на фронте и в тылу.

«Мы продолжаем поддерживать связь с вами, нашими зрителями: снимаем ролики дома, ведем рубрику „Вопрос артисту“. Мы делаем все возможное, чтобы скрасить вынужденную разлуку с вами», — поделились в театре.

Так, уже исполнены великолепные песни «Соловьи», «Темная ночь» и «На лесной поляночке». Но к этому проекту подключились не только артисты сцены, но и оркестра. «Случайный вальс» они исполнили на скрипке, виолончели и арфе.