Театральный сезон досрочно завершили в Челябинске

После окончания ограничительных мер продолжатся лишь репетиции.

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В Челябинской области продолжаются ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим очень многие сферы оказались под действием запретов. Это коснулось, к примеру, всего творческого блока: театров, музеев, галерей и многого другого.

В южноуральских театрах из-за ограничений решили досрочно завершить театральный сезон. Связано это, прежде всего, с тем, что в данный момент актеры не могут постоянно репетировать спектакли, чтобы сразу после снятия действующих мер достойно принять своих зрителей.

«После ограничений все работники театров продолжат репетиции, будут готовиться к новому сезону», — рассказали в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

Напомним, что медиахолдинг ОТВ организовал «Онлайн театр», благодаря которому можно не выходя из дома можно посмотреть лучшие постановки ведущих театров Челябинской области. Записи каждого спектакля доступны лишь 24 часа. И ознакомиться с грядущими трансляциями можно на сайте 1obl.tv.