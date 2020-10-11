«Уральское дерби»: «Трактор» играет в Екатеринбурге против «Автомобилиста»

Текстовая трансляция матча.

3:1



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ



Статистика матча: Броски: 48-57 ; Броски в створ: 34-27 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 36-19 ; Блокированные броски: 22-5 ; Силовые приемы: 18-15 ; Время в атаке: 11:35-10:44 ; Штраф: 31-45

Статистика 3-го периода: Броски: 17-14 ; Броски в створ: 12-5 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 11-8 ; Блокированные броски: 6-2 ; Силовые приемы: 3-4 ; Время в атаке: 05:27-02:38 ; Штраф: 0-18

КОНЕЦ ИГРЫ



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Выкатывался Дэн Сэкстон на Романа Вилла и попал он в штангу ворот челябинцев.

58 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

58 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Автомобилист» №13 Павел Дацюк (№91, Алексей Макеев, №88 Никита Трямкин)

58 мин — Авцин перехватил шайбу у «Авто», затем отдал ее Основину. Дали они своей команде время на передышку.

57 мин — Бросок выше ворот в исполнении Бочарова.

57 мин — Как мощно сразу набросились хозяева льда на ворота Романа Вилла! Навалились все сразу. А сам голкипер «Трактора» попросту лег на шайбу.

«Автомобилист» взял таймаут.

57 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №82 Дмитрий Огурцов, подножка, 2 мин.

56 мин — Не обостряют игру «Авто». Играют по счету. Буквально «сушат» матч екатеринбуржцы.

55 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №20 Лоуренс Пилут, атака в область головы и шеи, 2+10 мин.

55 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

54 мин — Абсолютно никуда не торопятся игроки «Авто». И неспеша начинают заход в зону «Трактора».

53 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

52 мин — Пока без бросков по воротам. Заметно, что устали команды бороться.

51 мин — Проблемы сегодня наблюдаются у «Трактора» с бросками. Второй проброс подряд.

49 мин — Набрасывал шайбу Игорь Исаев — сработал Коварж ловушкой.

48 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

48 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Автомобилист» №58 Андрей Обидин (№13 Павел Дацюк, №91 Алексей Макеев)

47 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №22 Алексей Бывальцев

47 мин — Бывальцев делает гол в меньшинстве! Ай красавец! Побежал один на один Алексей с Якубом Коваржем и смог он пробить эту стену!

47 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, подножка, 2 мин.

45 мин — Совсем без бросков по воротам игра.

44 мин — Гика передавал шайбу Косову из одной зоны в другую — «Авто» перехватили ее. Пока без всяких бросков по воротам.

43 мин — Отлично перехватил шайбу Ярослав Косов. Сумел бросить низом, только вот заблокировал бросок Алексей Василевский.

42 мин — Очень сильная борьба у команд за шайбу. Нет пока явного лидера во владении.

41 мин — Останавливает игру Роман Вилл. Шайба у него в ловушке.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика по итогам двух периодов: Броски: 31-43 ; Броски в створ: 22-22 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 25-11 ; Блокированные броски: 16-3 ; Силовые приемы: 15-11 ; Время в атаке: 06:08-08:06 ; Штраф: 31-27

Статистика 2-го периода: Броски: 20-19 ; Броски в створ: 13-11 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 15-4 ; Блокированные броски: 5-2 ; Силовые приемы: 4-5 ; Время в атаке: 04:11-03:01 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Не попадает по шайбе сейчас игрок «Авто». Опасно для «Трактора».

39 мин — Дацюк проехался по зоне челябинцев обыгрывая соперников, Трямкин получил шайбу, наброс на пятачок, Макеев не смог подправить. Теперь уже в игре Роман Вилл.

38 мин — Бросок сходу от Понтуса Оберга — вновь Коварж. Никак пока не пробить этого голкипера.

38 мин — Бросал шайбу Томаш Гика в ближний угол ворот екатеринбуржцев. Ловушкой сработал Коварж.

36 мин — Косов-Шаров создают просто опаснейший момент! Почти забросил шайбу Шаров! Только вот снова овации собирает Якуб Коварж. Слишком силен вратарь «Автомобилиста».

34 мин — Косов выкатывался один на один с вратарем. И вновь тащит Якуб Коварж.

34 мин — Не рискует Якуб Коварж. И дает передышку игрокам обеих команд, останавливая полет шайбы возле своих ворот.

32 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

32 мин — Томаш Гика получил передачу и пошел самостоятельно на ворота «Автомобилиста». Искал, кому отдать передачу, но не нашел. Момент упущеню

31 мин — Пока не удается «Трактору» закрепиться в чужой зоне. Но Лоуренс Пилут сумел бросить в дальний угол ворот Коваржа. Отбил шайбу голкипер.

30 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №15 Анатолий Голышев, толчок на борт, 2 мин.

30 мин — Теперь уже бросок от Алексея Бывальцева в дальний угол ворот «Автомобилиста». Неточно.

30 мин — Бросок от Анатолия Голышева в ближний угол ворот «Трактора». Среагировал Вилл.

29 мин — Толкаются пока команды. Шайба переходит от одних к другим и обратно.

27 мин — Бросок с неудобной от Ярослава Косова после передачи от Ника Бэйлена — выше ворот.

26 мин — Очень плотная защита у «Автомобилиста». Только случилась ошибка у них, чем воспользовался Понтус Оберг. Но шайба ушла слишком выше ворот.

25 мин — Плотный бросок от Томаша Гики — наконец включается в работу Якуб Коварж!

25 мин — Неожиданно выкатился Вячеслав Основин, бросил, но в створ ворот не попал. Слава, дом-то горит!

24 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

23 мин — Бросок в ближний угол от Дацюка — клюшкой отбивает шайбу голкипер «Трактора». А Протапович потом решил еще раз проверить Романа Вилла. Браво вратарю челябинской команды.

22 мин — Закрепились екатеринбуржцы в зоне «Трактора». Бросок со средней дистанции — ловит шайбу Роман Вилл.

22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №26, Роман Манухов, подножка, 2 мин.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 11-24 ; Броски в створ: 9-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-7 ; Блокированные броски: 11-1 ; Силовые приемы: 11-6 ; Время в атаке: 01:57-05:05 ; Штраф: 29-25

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

19 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, удар головой, 5+20

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №55 Чарльз Геноуэй, удар клюшкой, 5+20

19 мин — Какой мощный бросок от Ника Бэйлена! И показалось, что гол, но это чистая штанга! Только после этого произошло нечто. Седлак и Геноуэй сошлись в ударах. Седлаку досталось больнее, конечно. Но оба были удалены до конца игры.

18 мин — Только закрепились челябинцы в чужой зоне, как была совершена ошибка и выходил игрок команды хозяев один на один. Справился Вилл.

17 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №58 Андрей Обидин, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

17 мин — Лукаш Седлак набрасывал на ворота Якуба Коваржа. Не удалось закинуть туда шайбу.

16 мин — Павел Куликов опасно бросал шайбу в ворота челябинцев. Роман Вилл сработал ловушкой.

15 мин — Косов и Авцин ошибаются в передаче в своей зоне. Опасно, но обошлось без броска по воротам «Трактора».

14 мин — Дважды подряд угрожают екатеринбуржцы воротам подопечным Анвара Гатиятулина.

13 мин — Наблюдаются проблемы у «Трактора» с закреплением в чужой зоне. Пока не удается приблизиться им к воротам «Автомобилиста».

12 мин — Прекрасен Роман Вилл! Буквально в шпагат растянулся, чтобы не дать шайбе залететь в ворота.

11 мин — Игроки возят шайбу по всей площадке. Инициатива переходит от одной команде к другой. Пока без опасных моментов.

10 мин — Бросок по воротам Романа Вилла — не опасно. Отбил голкипер шайбу щитком.

9 мин — Карпухин заряжал от синей линии прямиком в створ — шайба в ловушке Якуба Коваржа.

8 мин — «Волшебник» истинно совершил чудо. Пробивались челябинцы к воротам «Автомобилиста», но у Павла Дацюка были свои планы. Красиво.

8 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Автомобилист» №13 Павел Дацюк (№15 Анатолий Голышев, №91 Алексей Макеев)

8 мин — Что творит Понтус Оберг, а затем и Вячеслав Основин! Не оставляют челябинцы голкипера хозяев без работы!

7 мин — Пилут-Оберг устроили настоящий танец с шайбой. Очень красиво. Только пока не результативно.

5 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

5 мин — Связка Бэйлен-Гика отлично работает! Щелчок от Томаша в ближний угол ворот — заблокирована эта попытка. Успел туда переместиться Якуб Коварж.

4 мин — Ох как сейчас было горячо возле ворот «Автомобилиста»! Но пока не смогли затолкать шайбу челябинцы в ворота Якуба Коваржа.

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №15 Анатолий Голышев, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

3 мин — Теперь опасный момент создали хозяева! Сергей Зборовский заставил поработать Романа Вилла.



3 мин — Хороший момент был у Константина Лукина. Только хозяева льда не дали набросить шайбу на ворота молодому нападающему.

2 мин — Активно играет «Трактор» в чужой зоне. Заставляют они напрячься Якуба Коваржа.

1 мин — Челябинцы выиграли вбрасывание. Пока обе команды лишь раскатываются по всей площадке.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

А вот составы команд на сегодняшний вечер! И в воротах «черно-белых» стоит Роман Вилл.









Добрый воскресный вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» начинает для вас текстовую трансляцию матча «Трактора» и «Автомобилиста». Игра на этот раз проходит в Екатеринбурге. И это очередной раунд «уральского дерби».

Напомним, что команды встречались на самом старте регулярного чемпионата, в Челябинске. Тогда екатеринбуржцы одержали победу со счетом 3:1. На данный момент они занимают третью строчку в Восточной конференции. За 14 матчей они заработали 21 очко. А вот «Трактор» все еще находится на шестой ступени турнирной таблицы. «Черно-белые» получили 16 очков за 13 игр.

Что покажут подопечные Анвара Гатиятулина на этот раз? Смогут ли взять реванш за проигрыш в Челябинске? Давайте узнаем вместе. Начало матча в 17:00.