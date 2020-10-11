«Трактор» вновь не смог обыграть «Автомобилист»

«Черно-белые» не выигрывали у команды из Екатеринбурга с 2018 года.

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Сегодня, 11 октября, в Екатеринбурге состоялся матч-дерби между командами КХЛ «Автомобилист» и «Трактор». Эта игра стала второй из четырех запланированных.

Первую шайбу в матче забросил «Волшебник» всея КХЛ — нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк. Произошло это на восьмой минуте первого периода.

Еще в первой двадцатиминутке у команд накалились страсти. На льду сошлись Чарльз Геноуэй и Лукаш Седлак. Но это был не бой без перчаток, а просто совместные сильные удары в разные части тела. В итоге оба были удалены со льда до конца игры.

Затем «Трактор» все-таки смог отыграть одну шайбу. Но, к сожалению, она была единственной от «черно-белых». Ее на 47 минуте игры забросил Алексей Бывальцев. И прошло это, когда «Трактор» был в меньшинстве. Только через минуту хозяева льда — «Авто» — забросили вторую шайбу в ворота Романа Вилла. Ее автором стал Андрей Обидин. И красивую финальную точку поставил вновь Павел Дацюк, оформивший дубль на 58 минуте матча.

В итоге игра между «Автомобилистом» и «Трактором» завершился со счетом 3:1. И это 14-ый матч подряд между этими командами, где челябинцы не могут одержать победу.

Следующая игра «черно-белых» состоится во вторник, 13 октября. «Трактор» отправится в Казань, чтобы сразиться с «Ак Барсом».

«Автомобилист» (Екатеринбург) 3:1 «Трактор» (Челябинск) (1:0, 0:0, 2:1)

Голы:

7:44. Павел Дацюк, «Автомобилист», 1:0

46:23. Алексей Бывальцев, «Трактор», 1:1

47:39. Андрей Обидин, «Автомобилист», 2:1

57:55. Павел Дацюк, «Автомобилист», 3:1

Статистика матча: Броски: 48-57; Броски в створ: 34-27; Голы: 3-1; Вбрасывания: 36-19; Блокированные броски: 22-5; Силовые приемы: 18-15; Время в атаке: 11:35-10:44; Штраф: 31-45.