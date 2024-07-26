Аркаим будет сотрудничать с потомками скифов

Заповедник подписал меморандум с коллегами из города Есик в Казахстане

Челябинский «Аркаим» подписал меморандум о сотрудничестве с музеем Ecik из города с одноименным названием в Казахстане. Больше двух тысяч лет назад там проживали племена, именуемые скифами. Зарубежный заповедник также известен благодаря значимой находке — «Золотому человеку», сообщили в пресс-службе заповедника «Аркаим».



«Инициаторами выступили казахские коллеги. Они были в Костанайской области на международном семинаре "Культурный потенциал региона как ресурс перспективного развития" и, конечно, не могли не воспользоваться возможностью побывать на Аркаиме», — сказал заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Юрий Макуров.

Гости из Казахстана посетили городище, жилища каменного века, «Курган Темир». Экскурсии для них провели сотрудники «Аркаима» Валентина Милованова и Илья Валиахметов.

«Мы обменялись литературой, методичками, обсудили общие проблемы, такие как земельная чересполосица, и нашли достаточно много точек соприкосновения. Надеемся на плодотворное сотрудничество», — отметил Юрий Макуров.

Как уточнили в пресс-службе, музей-заповедник Ecik основали в 2010 году в предгорной зоне Заилийского Алатау. Он посвящен скифской (или сакской) культуре.