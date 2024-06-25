На Аркаиме расскажут, как относились к смерти в разные эпохи

Лектором выступит антрополог МГУ

В музее «Аркаим» в Брединском районе Челябинской области проведут лекцию об эволюции смерти в сознании людей. Как рассказали в заповеднике, специально для этого из Москвы приедет автор проекта Антропогенез.ру Станислав Дробышевский.

Несмотря на то, что ученый неоднократно занимался археологическими раскопками, челябинский Аркаим он посетит впервые. Здесь он сам побывает на экскурсии, а позже затронет неудобную для многих тему смерти.

На лекции антрополог обратит внимание в первую очередь на смерть в древнейших веках. Он расскажет о восприятии смерти в обществе до периода античности, причинах смерти наших предков, осознании людьми собственной смертности и появлении первых погребений.

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