Более 2 тыс. гостей собрал фестиваль «Пламя Аркаима» в Челябинской области

Посетителей ждали зрелищные реконструкции, мастер-классы и необычное и эффектное завершение вечера

«Здесь все люди — такие красивые, в шикарных костюмах — это так трогательно и так волнительно. А еще здесь мельница деревянная не просто стоит, а работает! Из пушек стреляют, песни казачьи поют, меня старинным блюдом сейчас каким-то накормили — сейчас пойду название записывать. Такой праздник! В следующем году поедешь со мной обязательно», — такой телефонный разговор жительницы Подмосковья случайно подслушал наш корреспондент на Аркаиме, где в этот уикенд в восьмой раз прошел фестиваль «Пламя Аркаима». И это было — как всегда — огненно. Подробности — в нашем фоторепортаже.

С каждым новым фестивалем расширяется география гостей, а также растет число участников, говорит организатор феста, начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника Валентина Милованова.

«В этом году у нас не просто разрозненные мастер-классы или выступления в костюмах, но полноценные масштабные реконструкции — с ружьями, пушками, большими коллективами. Они в течение всего дня показывают восстановленные по письменным свидетельствам события эпохи Бронзы, Каменного века, Средних веков и уже Нового времени. Это все очень зрелищные вещи, которых в таком масштабе раньше у нас не было, и по отзывам зрителей, это их очень впечатлило», — рассказывает Валентина Милованова.

Настоящий фурор на нынешнем фестивале произвели участники исторического клуба «Бирские стрельцы» — возле их площадки постоянно клубился народ, а мальчики всех возрастов живо интересовались старинными шомпольными ружьями — шестикилограммовые ружья можно было подержать, и всеми сопутствующими элементами: отлитыми из латуни пулями, инструментами для зарядки и перезарядки ружей, хранения пороха — порционно, на один заряд, и чистки оружия.

«У фестиваля уже много друзей, реконструкторы часто сами звонят с вопросами, ну, когда же на „Пламя Аркаима“? У нас есть прием заявок от клубов, но мы и сами ищем интересных реконструкторов по всей стране и приглашаем. Очень рада, что с клубом „Бирские стрельцы“ мы не ошиблись», — говорит Валентина Милованова.

Обычно финальной точкой фестиваля «Пламя Аркаима» становится огромный костер под ночным небом. Однако в этом году в связи со строительными работами в нижнем лагере, где есть специально оборудованное костровище, от костра решили отказаться — из соображений безопасности. Однако название фестиваля обыграли иначе: эффектным завершением второго дня фестиваля стал обжиг глиняной скульптуры под названием «Огневой цвет».

«Зрители увидели, как рождается настоящая керамика, как созданная скульптором двухметровая фигура из глины закаляется живым огнем, вбирая в себя его крепость, а также силу и энергетику самого заповедного Аркаима. И это, конечно, очень красиво», — призналась побывавшая на фестивале первая леди Челябинской области, общественный деятель Ирина Текслер.

«Я очень рада, что наш замечательный фестиваль собирает столько народу, что столько людей любят историю, археологию, ценят это место силы, приезжают со всей России. Кто-то приезжает сюда зарядиться особенной энергией позитивной, кто-то — открыть для себя что-то новое. И я очень благодарна нашим реконструкторам, которые оживляют всю нашу степь, наше городище», — добавила она.

Завершило фестиваль выступление группы «Калинов мост» — под полной луной у обновленной сцены собрались больше двух тысяч человек, почти все гости заповедного города.