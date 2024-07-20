Визит-центр и модульный отель в музее-заповеднике «Аркаим» достроят до конца года

Губернатор Алексей Текслер проконтролировал ход работ

Сегодня, 20 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в музей-заповедник «Аркаим» проверил ход работ по строительству модульного отеля и визит-центра в нижнем лагере. Глава региона подчеркнул, что необходимо в установленные сроки не только завершить строительство, но и благоустроить территорию и проложить дорожки, чтобы создать комфортные условия для отдыха гостей, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

На сегодняшний день на территории лагеря построено 43 модульных номера для размещения гостей. В них есть все необходимое: кухня, санузел, кондиционер. У каждого домика своя веранда. До конца года появится еще 12 таких номеров.

«Необходимо в установленные сроки завершить все работы, завершить благоустройство, обустроить места общего пользования, проложить тропинки к домам. Необходимо создать комфортные условия для жителей и гостей региона. Открытие этих объектов позволит привлечь новых туристов на наш знаменитый Аркаим»,— подчеркнул Алексей Текслер.

До конца этого года завершат и строительство визит-центра, в котором туристы смогут узнать об экскурсиях по Аркаиму, различную информацию о заповеднике, а также забронировать место отдыха.

На этом развитие музея-заповедника не остановится. Сегодня Алексею Текслеру представили план его обновления до 2029 года.

После официальной части визита Алексей Текслер посетил выставку, посвященную 30-летию музея, а также VIII Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Более ста реконструкторов со всей страны воссоздали картины эпохи бронзы, а также события эпохи Смутного времени XVII века и Отечественной войны 1812 года. На фестивале также работают различные мастерские, ярмарки, проводят мастер-классы и читают лекции.

Завершится фестиваль обжигом глиняной скульптуры, которая символизирует единство четырех стихий, и праздничным концертом.