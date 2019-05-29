/ Водитель такси изнасиловал 29-летнюю девушку в Челябинской области

Инцидент произошел вблизи поселка Таловка.

Таксист изнасиловал 29-летнюю девушку в Челябинской области. Инцидент произошел в Сосновском районе в понедельник, 27 мая. Эту информацию подтверждают в управлении следственного комитета по Челябинской области.

Мы расследуем дело. Задержали подозреваемого. Подробности пока не раскрываются. Ему будет предъявлено обвинение, будем ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Также сообщается, что 39-летний водитель вывез пассажирку на безлюдную дорогу вблизи поселка Таловка, где и совершил противоправное действие. Девушка обратилась в полицию, после чего таксист был задержан.

Кроме того, по информации СМИ, у водителя уже есть судимость за аналогичные преступления.