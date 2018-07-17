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/ Дыни на челябинских рынках оказались самыми вредными

Дыни на челябинских рынках оказались самыми вредными

Содержание нитратов превышено в десятки раз.
сегодня в 18:19
  |  Общество

Овощи и фрукты, которые наводнили местные рынки, магазины и уличные палатки, оказались не так полезны, как в этом убеждают продавцы. Ради того, чтобы выяснить это, в южноуралькой столице провели специальный эксперимент. В результате стало ясно, что во всех продуктах, которые приняли в нем участие, содержание нитратов в разной степени превышено. Ближе к норме показатели оказались у черешни, абрикосов, слив и нектаринов, то есть, тех фруктов и ягод, которые растут на деревьях и имеют косточку. Худший результат у дыни — зафиксировано превышение в 26,6 раз.

Определить содержание вредных веществ в том или ином продукте непросто, однако об этом свидетельствуют некоторые признаки. Так, о вредности арбуза могут говорить толстые желтые прожилки. Они являются важным признаком того, что растение удобряли большим количеством нитратных удобрений.

В целом уровень нитратов не определить по внешним показателям. Как правило, самое большое содержание нитратов либо в самых крупных ягодах, либо в самых небольших, где нитратные удобрения еще не успели переработаться растением. — пояснил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Челябинской области Вадим Воробей.

Если эти вещества попадут в человеческий организм в избытке, то возможно возникновение сильной слабости, понижение артериального давления. Растения удобряют таким образом, чтобы быстрее добиться созревания и увеличить их массу.

Специалисты советуют замачивать овощи, фрукты и ягоды в воде или проводить термическую обработку, однако это помогает вывести только около 20% нитратов. Чтобы избежать избыточного попадания нитратов в организм, необходимо придерживаться принципа сезонности, не покупать плоды раньше времени.

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