Аппаратное совещание пройдёт в администрации Челябинска 2 марта

Трансляцию заседания можно будет посмотреть на 1obl.tv.

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Традиционное аппаратное совещание пройдёт в здании администрации Челябинска завтра, 2 марта, в 10 часов утра. Глава города Наталья Котова проведёт заседание с главами районов и руководителями управлений администрации.

Главы районов, как обычно, зачитают доклады о проведённой на прошлой неделе работе и получат необходимые указания на новую неделю. Расскажут о ходе выполнения своих обязанностей и начальники управлений. Скорее всего, речь пойдёт в том числе о работе снегоуборочных машин, так как на этой неделе выпало действительно немало снега.

Посмотреть аппаратное собрание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного»