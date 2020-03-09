Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска

Наталья Котова выслушает доклады чиновников.

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Завтра, 10 марта, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. Градоначальница выслушает отчёты начальников управлений, а также глав районов Челябинска за прошедшую неделю, проконтролирует достоверность предоставленной информации и даст задания на новую неделю.

На прошлой неделе Наталья Котова осталась недовольна докладом о ходе строительства школ в микрорайонах города, а также устроила разнос подрядчику, отвечающему за очистку обледенелых тротуаров.

Какие вопросы поднимет глава Челябинска в этот раз, можно узнать уже завтра, в 10:00, на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного».