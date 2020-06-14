Аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 15 июня

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 15 июня, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений зачитают свои доклады, посредством которых расскажут о выполненных на прошлой неделе заданиях мэра Челябинска Натальи Котовой. И в ходе совещания получат задания на новую неделю.

Вероятно, в этот раз участники собрания рассмотрят вопросы распространения коронавирусной инфекции, а также строительства социально-значимых объектов.

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv или в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.