Аппаратное совещание пройдет в администрации города

Горожане могут следить за ходом встречи в режиме онлайн.

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Еженедельное аппаратное совещание состоится в понедельник, 23 декабря, в администрации Челябинска. В ходе встречи с докладами выступят главы районов и представители ведомств.

Информацию заслушает глава города Наталья Котова, даст указания по дальнейшей работе и укажет на замечания, которые необходимо устранить. Одна из тем, которую обсудят на совещании, — уборка снега в минувшие выходные.

К прямой трансляции аппаратного совещания может присоединиться любой желающий. Она будет доступна в понедельник, 23 декабря, в 10.00 (по челябинскому времени) на сайте 1obl. tv и в соцсетях «Первого областного».