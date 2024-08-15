АО «ГРЦ Макеева» объявляет о наборе 23 студентов по целевому обучению

Среди них есть ракетчики, программисты, математики

В «ГРЦ Макеева» встретились с выпускниками и молодыми специалистами, которые поступили на целевое обучение в университеты. Ребята получили поздравления, разъяснения по организационным вопросам, памятные сувениры и договоры о целевом обучении, сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

В этом году среди студентов есть ракетчики, программисты, двигателисты и математики. По целевому набору на инженерных специальностях в ЮУрГУ и ЧелГУ будут обучаться 23 выпускника. Самой популярной специальностью стало «проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». В Миассе будут учиться 9 студентов, а ещё 4 — в Челябинске.

Целевыми студентами стали и работающие специалисты ГРЦ. Тимофей Новичков будет обучаться в магистратуре по направлению «экономика», а Богдан Киселёв — в аспирантуре по направлению «проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов».

Обучение по целевому набору от ГРЦ выбрали студенты из разных городов: Челябинска, Магнитогорска, Троицка, сёл Кундравы и Агаповки. Они сдали ЕГЭ на высокие баллы, а некоторые из них окончили школу с золотой медалью и даже являются чемпионами России и мира по робототехнике.