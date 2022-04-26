«Антисмог»: пробки на улице Худякова в Челябинске вредят растениям

Общественники поддержали идею расширения магистрали

В Челябинске обсуждают возможность расширения улицы Худякова, чтобы улучшить ее пропускную способность и сократить пробки. На днях экологи и общественники пришли к выводу, что из-за стоящих в заторах автомобилей в воздухе в десятки раз превышается содержание угарного газа. Общественники поддержали идею расширения улицы, так как от этого страдают не только люди, но и растения. Об этом ИА «Первое областное» рассказал исполнительный директор региональной экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха «Антисмог» Евгений Маленкин.

Мониторинговая группа в течение двух дней фиксировала автомобили, проезжающие в часы пик по данному участку. Экологи и общественники установили, утром и вечером здесь проезжают в районе трех тысяч авто за час. А содержание угарного газа в воздухе в это время составляет от 72 до 78 ПДК (предельно допустимая концентрация).То есть в 72—78 раз превышает норму для населенных пунктов.

«Расчеты производились именно по угарному газу, но автомобили выбрасывают еще ряд других веществ, которые оказывают негативное воздействие не только на человека, но и на растения. Мы понимаем, что такая ситуация наносит очень большой ущерб городскому бору. Мы, как специалисты в области экологии, очень обеспокоены, поэтому вопрос расширения дороги мы поддерживаем. На сегодняшний момент мы не видим более разумных идей», — подчеркнул исполнительный директор региональной экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха «Антисмог» Евгений Маленкин.

Общественники отмечают, что необходимо при расширении дороги не забывать про сохранение бора и минимизировать ущерб. Кроме того, они внесли ряд своих предложений по этому вопросу.

«Если деревья попадают под вырубку, поставить вопрос о компенсационной высадке с повышающим коэффициентом. Чтобы не одно к одному дереву, а в несколько раз больше. Также предлагаем рассмотреть возможность сделать реверсивную полосу. Утром можно одну полосу свободную отдавать, затем менять на вечерний трафик. Убрать пешеходные переходы и рассмотреть возможность строительства наземного перехода с учетом маломобильных людей», — добавил Евгений Маленкин.

Также специалисты «Антисмога» считают, что город растет, количество машин увеличивается. С ростом застройки будет расти и трафик. Поэтому расширить улицу необходимо, но с учетом пожеланий жителей и специалистов.

Напомним, ранее расширение улицы Худякова позитивно оценили экологи и общественники. Также предложение безоговорочно или при условии компенсационной высадки поддержали более 76% участников социологического опроса среди жителей.