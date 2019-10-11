Сельский глава заменила окна у себя дома за счет бюджета

Процедура была оформлена, как полагается, через заключение контракта.

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В августе прошлого года глава Шабуровского сельского поселения в Каслинском районе решила обновить окна в своем дома. Но оплатить работы по замене стеклопакетов решила не из своего кошелька. Для этих целей был заключен муниципальный контракт на 26 200 рублей.

«Установлено, что глава сельского поселения в августе 2018 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по замене оконного блока и окна с балконной дверью в квартире, не являющейся муниципальной собственностью Шабуровского сельского поселения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В этих действиях прокуратура рассмотрела коррупционную составляющую и решила наказать шабуровского главу — передала дело в суд. К слову, надзорное ведомство потребовало также вернуть деньги в бюджет поселения. Суд рассмотрел требования прокуратуры и удовлетворил их в полном объеме.