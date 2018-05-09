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/ Южноуралец в Антарктиде прошел в Бессмертном полку

Южноуралец в Антарктиде прошел в Бессмертном полку

Шествие состоялось на самом южном континенте впервые.
сегодня в 13:30
  |  Общество

Уроженец Южного Урала Владимир Шестериков принял участие в шествии Бессмертного полка в Антарктиде. На станции Новолазаревская портреты родственников пронесли больше 20 человек.

Подготовились, как и везде в России и за ее пределами. Спасибо родственникам, что помогли с фото фронтовиков. Мы прошагали в одном строю с нашими фронтовиками с песнями военных лет и троекратным ура. Мы старались, как могли. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Шестериков.

Ученый пояснил, что на Новолазаревской станции всего работает 31 человек. На празднование Дня Победы они также пригласили соседей с индийской антарктической станции Мейтри.

Владимир Шестериков окончил школу № 38 в Вишневогорске, отслужил в рядах Советской Армии, а после этого поступил на курсы полярных работников при московском гидромете. Уже потом южноуралец отправила в Арктику, на полярные станции, где работал радистом-метеорологом. Сейчас он находится в Антарктиде в своей седьмой экспедиции в должности ведущего метеоролога.

Напомним, шествие Бессмертный полк состоится практически во всех городах россии. В Челябинске он пройдет сегодня, 9 мая. Прямую трансляцию можно посмотреть на «Онлайн-ТВ».

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