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/ Бессмертный полк в Челябинске начал шествие под дождем

Бессмертный полк в Челябинске начал шествие под дождем

Организаторы праздника были готовы к сюрпризам погоды.
сегодня в 15:22
  |  Общество

Погода внесла свои коррективы в празднование Дня Победы в южноуральской столице. Солнечное утро сменилось пасмурным днем, небо затянули тучи, хлынул дождь. В городе успели провести церемонию возложения венков и цветов к Вечному огню, а также парад Победы. Шествие Бессмертного полка началось с первыми дождевыми каплями.

Я был в центре города в момент, когда начался дождь. Праздновал со всеми День Победы. Конечно, облачность и ливень немного испортили настроение, но мероприятия отменять не стали, а значит, 9 мая завершится, как положено. Я этому очень рад, хоть и немного промок. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Семен Головач.

Добавим, что, несмотря на дождь, в Челябинске очень тепло. Кроме того, организаторы были готовы к погодным сюрпризам: ветеранам установили трибуны с навесами, в город вывели технику, которая может работать даже под дождем. Праздничный салют также будут запускать при любой погоде.

По данным Росгидрометцентра, дождь будет идти всю вторую половину дня. Возможно небольшое прояснение около 8 вечера, однако затем он пойдет с новой силой и не закончится до выходных.

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