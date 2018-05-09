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/ 100 тысяч челябинцев приняли участие в движении Бессмертный полк

100 тысяч челябинцев приняли участие в движении Бессмертный полк

Колонна прошла от улицы Лесопарковой до Вечного огня.
сегодня в 16:03
  |  Общество

Табличками с именами ветеранов и их портретами заполнились улицы Челябинска. В городе началось шествие Бессмертного полка. Организаторы сообщили, что больше 100 тысяч человек решили в этом году принять участие в движении. На площадь возле ЮУрГУ приходили целыми семьями. Приезжали даже представители других стран. Например, одна из шествующих женщин прилетела из Ньюй-Йорка, чтобы идти в колонне Бессмертного полка на родине.

Колонна растянулась на несколько перекрестков. Людей очень много. Идут старики, молодые, дети. Замечательно, что история нашей страны, наших предков передается из поколения в поколение. — рассказала с места событий Юлия Савосина.

В колонне Бессмертного полка шел и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он нес портрет родственника по линии жены, прадеда своих детей. Губернатор рассказал, что его родственник был ефрейтором, немного не дошел до Берлина — остановило ранение. Однако после войны вернулся домой, в центральную Россию, и продолжал трудиться там на земле. Историю своих родственников Борис Дубровский рассказывает не в первый раз — он каждый год идет с Бессмертным полком.

Чувствую, что мы все вместе. Очень радостно. С каждым годом все больше и больше людей присоединяются к движению. С учетом того, что каждый из нас несет с собой еще портрет, нас не меньше 300 тысяч. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, Бессмертный полк шествовал по проспекту Ленина от ЮУрГУ до улицы Цвиллига. Затем колонна повернула на Цвиллинга, дошла до Вечного огня и возложила там венки и цветы.

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