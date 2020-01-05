Аномально теплую зиму в России прокомментировали специалисты Гидрометцентра

В нескольких городах РФ был перекрыт абсолютный температурный максимум.

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Жители России отмечают аномально теплую погоду в зимний период. Данную аномалию прокомментировали специалисты Гидрометцентра, сообщают федеральные СМИ. За первые пять дней нового года, в нескольких городах Российской федерации обновились рекорды максимальной температуры.

«Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла. Второго января перекрыт абсолютный максимум температуры в Нижнем Новгороде и Пскове. Такая тенденция пока сохранится — температура воздуха будет значительно превышать норму в большинстве регионов страны, кроме некоторых районов Чукотки и Камчатки», — сообщают РИА-Новости.

Наибольшее отклонение от нормы специалисты прогнозируют в Сибири и на западе Якутии, там температура превысит норму на 16 градусов. Сейчас на юге Западной Сибири дневные нормы достигнут нуля градусов, в Поволжье и Центральной России ожидается плюсовая температура.