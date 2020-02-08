Климатологи рассказали, каким будет февраль в Челябинской области

Эта зима стала беспрецедентной.

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Зима в Челябинске прошла совсем незаметно. Она была очень тёплой, у школьников даже не отменяли занятия. Она такой была по всей России. Гидрометцентр даже назвал это «розовая зима». Было мощнейшее вторжение атлантического воздуха.

Но каким будет февраль в регионе? Корреспонденты медиахолдинга ОТВ поговорили с климатологом Екатериной Пестряковой и узнали, является ли этот сезон самым тёплым в истории региона и что, согласно данным и статистике, ожидать от последнего зимнего месяца.

«В прошлом веке каждый второй февраль был холоднее января. И этот тоже будет. Но он не будет аномально холодным. Он просто будет холоднее января. Но самая тёплая зима была в середине 70-х годов. Там бушевал антициклон», — рассказала Екатерина Пестрякова.

Также климатолог поделилась, что по статистике в феврале люди чаще гуляют на улице, ходят в кино. Так что морозы людям не страшны.

И действительно, в ближайшие дни в Челябинской области похолодает. Ночью температура может опуститься до -25 градусов, а днём подняться не выше -9. И ожидается небольшой снег.