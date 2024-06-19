В центре Челябинска открыли скейт-парк с новыми фигурами

Его протестировали экстремалы на велосипедах BMX, самокатах и скейтбордах

Сегодня, 19 июня, на площади Революции в Челябинске открыли скейт-парк. В этом году там установили новые фигуры. И экстремалы их успешно протестировали.



Соревнования прошли в трех дисциплинах: BMX, скейтборд и самокат. Как рассказал ИА «Первое областное» президент Федерации скейтбординга Челябинской области Анатолий Янченко, в скейт-парке установили такие фигуры, каких в городе еще не было.

«Фидбэк от экстремалов позитивный — что появились новые фигуры и можно развиваться», — отметил Анатолий.

Добавим, этим летом на площади Революции инструкторы МБУ «Спортивный город» будут проводить бесплатные занятия по экстремальным видам спорта.

К Международному дню скейтбординга ИА «Первое областное» готовит материал о том, какие изменения произошли в этой уличной культуре. Подробности опубликуем в пятницу, 21 июня, на нашем сайте.