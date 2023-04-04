В челябинском парке им. Тищенко открыли первый бетонный скейт-парк

Без торжественных церемоний и праздников, площадка просто работает

В парке им. Тищенко Металлургического района открыли первый в Челябинске бетонный скейт-парк. Это огромная чаша с перилами, контруклонами и ступенями, предназначенная для тренировок и катания на скейтбордах, BMX-велосипедах и роликах.

Напомним, сначала бетонную чашу планировали сделать в сквере у ДС «Юность». Но площадь парка оказалась слишком маленькой. Поэтому проект перенесли на пустующую площадку главного парка ЧМЗ.

Работа над скейт-парком началась в августе 2022 года. По плану закончить парк должны были к декабрю. Мы следили за созданием площадки и видели, что рабочие уложились в срок. Но зимой скейт-парк открывать никто не стал. Удивительно, но в начале теплого сезона 2023 года — тоже.

«Официально парк открыт. На прилегающей территории работы еще не завершены», — сообщила пресс-секретарь городской администрации Ксения Дурманова.

Вокруг боула (да и на всей территории парка) действительно еще много работы — в прошлом сезоне в парке Тищенко монтировали новое освещение, вскрыли все дорожки, а новое покрытие еще не уложили. В результате — половина парка в грязи, гулять можно лишь по центральной аллее мимо фонтана.

Мы побывали в парке в разное время суток. Вечером в пятницу тут не слишком многолюдно. Зато в выходные на новой скейт-площадке толпились дети и подростки. Одновременно в чаше катались человек 30!

Благоустройство парка на ЧМЗ проходит в несколько этапов. Особенно активно работы шли, когда в район с обзорным визитом приехал губернатор Алексей Текслер.

Ожидается, что в этом сезоне в парке откроется первая уличная площадка для занятий йогой (павильон уже готов), волейбольная и баскетбольная площадки, а на площади за Аквариумом установят новые аттракционы.