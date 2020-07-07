Челябинские студентки работают с тестами на COVID-19

Девушки рассказали, как они справляются с ответственной миссией.

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Помощь потребовалась ГКБ № 6: для тестирования на COVID-19 им были нужны дополнительные сотрудники. Руководство ЧелГУ отобрало трех магистров-биологов, которых допустили к работе с опасным вирусом. Две девушки буквально на днях защитят диплом магистра, а третья получила документ еще в 2018 году, после чего работала в частной лаборатории. Они рассказали, как проходят их рабочие дни.

Анна Алексеева приходит в больницу к 17 часам, а возвращается уже ночью. Необходимо отработать смену, доставив все результаты на коронавирус врачам. График и эпидемиологическая обстановка девушку не пугают.

«Первое время было тяжело привыкнуть к защитным костюмам и всей процедуре безопасности, но я быстро освоилась. Для меня очень важно чувствовать значимость своей работы, помогать людям», — поделилась студентка Анна Алексеева.

Микробиолог Наталья Суслова уже проводила подобные исследования в частной лаборатории, поэтому легко приступила к работе.

«Мне изначально хотелось быть полезной в сложной эпидемиологической ситуации, потому что это моя профессия. К тому же, для любого микробиолога это уникальный опыт. Даже если и были какие-то опасения, когда я увидела меры безопасности, которые приняты в шестой больнице, они развеялись: работаем в защитных костюмах, к тому же здесь хорошо оснащённая лаборатория», — призналась микробиолог Наталья Суслова.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в Челябинской области составляет 8543 человек. За сутки инфекция подтвердилась у 140 человек. По данным на 7 июля, из больниц выписали 189 человек.