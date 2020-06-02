На иммунитет к COVID-19 начали тестировать жителей Челябинской области

Анализы определяют наличие в организме человека коронавируса или защиты от него.

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В Челябинской области начали тестировать на иммунитет к коронавирусу. Метод диагностики основан на реакции «антиген-антитело». Он выявляет вещества белковой природы (ферменты, вирусы, фрагменты бактерий и другие компоненты). У пациентов берут кровь из вены, далее из образца удаляют форменные элементы, которые затрудняют проведение анализа.

Таким образом, можно выявить бессимптомных носителей вируса и зараженных с легкой и средней тяжестью течения болезни, — жителей, у которых с момента заражения уже прошло две недели. Кроме того, выявляют наличие иммунитета у тех, чей организм уже выработал антитела к вирусу.

«На закупку диагностических систем для проведения ИФА на наличие иммуноглобулинов к COVID-19 правительством Челябинской области выделено один миллион 890 тысяч рублей. Благодаря этому в течение месяца будут обследованы 8640 работников „ковидных“ госпитальных баз, а также доноры для заготовки плазмы крови, содержащей антитела к COVID-19. Тестирование будет осуществляться в трех лабораториях в Челябинске, Миассе и Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, точное решение о наличии вируса в организме принимают только по результатам ПЦР (полимеразной-цепной реакции).