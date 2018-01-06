/ В Курчатовском районе обнаружена квартира для мигрантов

Челябинка фиктивно регистрировала иностранных граждан.

Полиция Курчатовского района установила жилплощадь на проспекте Победы, в которую временно прописывали мигрантов. Собственницей «резиновой» квартиры оказалась 40-летняя женщина. Она ставила на учет иностранных граждан без возможности проживания. Всего ей удалось зарегистрировать восемь человек.

По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). — отмечают сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области.

За нарушение закона гостеприимной женщине грозит тюремный срок до трех лет. Пока она находится под подпиской о невыезде.