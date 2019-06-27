Военная техника стянулась в Красноармейский район

Жители обеспокоены работой людей в форме.

Жители Красноармейского района Челябинской области обеспокоены большим количеством военной техники на дорогах. По сообщениям читателей и подписчиков «Первого областного», на территории муниципалитета работает большое количество машин ГИБДД, а также вооруженные люди в форме.



С самого утра 26 июня на дорогах района невиданное доселе количество экипажей ГИБДД. К вечеру на автодороге, соединяющий ЧОКАД и село Лазурное, блокпосты с ГИБДД, военной полицией, бронетехникой и вооружёнными до зубов солдатами. — рассказали сайту «Первый областной» местные жители.

Выяснилось, что поводов для беспокойства нет. Подобные работы периодически проводятся на территории Челябинской области.



На территории Красноармейского района проходят учения ФСБ. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

В рамках учений отрабатывают нейтролизацию деятельности террористов, ликвидацию последствий теракторв и обезвреживание взрывных устройств.

