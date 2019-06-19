/ Челябинцы пытались контрабандой вывезти за границу военную продукцию

Среди преступников был иностранец, его объявили в международный розыск.

Вывезти за пределы Челябинской области и Российской Федерации оборудование для военной техники пытались три человека. Среди них были два челябинца и один гражданин бывшей союзной республики. В поле зрения контрразведчиков они попали еще весной 2018 года. Выяснилось, что лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России, у перевозчиков нет, а продукция вообще является контрабандой.

В мае прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали россиян с перевозимым грузом на трассе Челябинск-Москва. Уголовное дело в отношении них также расследовано следственным органом УФСБ. Иностранец объявлен в международный розыск. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Челябинцев приговорили к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Эту сумму должен выплатить каждый.