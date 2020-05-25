Амбассадорами национальных парков предлагают стать молодым лидерам Челябинской области

Конкурс объявлен министерством природы России.

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Минприроды России совместно с национальными парками страны запустили конкурс «Амбассадоры ООПТ». Молодым лидерам предлагается стать представителями природных заповедников, национальных и природных парков, государственных природных заказников и других особо охраняемых территории.



Для того, чтобы стать амбассадором, нужно подать заявку на конкурс, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области. После этого в течение года участников ждёт работа с экспертами, изучение основ природоохранного дела, лидерства, маркетинга территорий и фандрайзинга. Отмечается, что каждый амбассадор сможет внести реальный вклад в сохранение и развитие природных территорий.

«После 4 месяцев теоретического обучения вы сами сможете реализовать свою программу продвижения бренда ООПТ, совмещая обучение с выполнением практических заданий. Участие в программе бесплатно и совместимо с очным обучением или работой»,— сообщил «Первому областному» замминистра экологии Виталий Безруков.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно выбрать заповедную территорию, интересы которой вы захотите представлять, записать видеоролик о себе и своих интересах. В нем необходимо рассказать, почему именно вы можете стать амбассадором ООПТ и что вы готовы сделать в течение года. Затем видео необходимо опубликовать на своей странице в социальных сетях с хештэгами #амбассадороопт и #вузэкофест2020 и заполнить короткую анкету. Заявки принимаются до 25 мая.