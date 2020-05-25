Лисицу с несколькими детёнышами заметили жители Чурилово

Горожане боятся, что зверей могут убить.

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В челябинском Чурилово появилась лисица с детёнышами. Местные жители выкладывают в сообщества во «Вконтакте» снимки животного, которое появляется в окрестностях микрорайона вместе со своим потомством.



Особенно жители микрорайона отмечают внешний вид мамы-лисицы, она выглядит худой. Некоторые называют её «измученной». При этом местные жители в комментариях встают на защиту лисицы и её детёнышей. Жители микрорайона боятся, что зверей могут убить охотники либо чересчур инициативные челябинцы.

«Зачем постоянно их постить? Вот реально найдутся уроды, которые причинят вред. Добились того, что написали во всех новостях про эту несчастную лису, с посылом — „надо опасаться“. Даже не удивлюсь, что благодаря местным „папарацци“ ее отстрелят или кто нибудь прибьёт»,— пишет в сообществе жительница Челябинска Ангелина Фильчакова.

В пресс-службе министерства экологии Челябинской области сайту «Первый областной» рассказали, что в курсе появления как лис, так и других диких животных на территории города. Представитель ведомства подчеркнул, что лисы не представляют опасности для жителей Чурилово, так как появляются не во дворах микрорайона. Тем, кто боится зверя в минэкологии посоветовали самим не идти к животному на контакт.