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/ В Челябинске и Перми алкоголь не вошел в ТОП-5 покупок перед новым годом﻿

В Челябинске и Перми алкоголь не вошел в ТОП-5 покупок перед новым годом﻿

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие продукты входят в ТОП-10.
сегодня в 15:53
  |  Общество

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 новогодних покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами новогоднего стола челябинцев являются свинина (9,6%*), цитрусовые фрукты (8,9%), наборы конфет (8,4%), сыр (7,4%) и экзотические фрукты (7,1%).


В Новый год без алкоголя

Продажи алкогольных напитков практически во всех регионах** демонстрируют снижение***. Так, традиционный новогодний напиток – шампанское – уступил лидерство в  ТОПе покупок россиян, за исключением Екатеринбурга (11,8%), Москвы (11,3%) и  Санкт-Петербурга (10,3%). Жители Челябинска и Перми оказались наиболее равнодушны к  алкоголю – игристый напиток покинул пятерку популярных товаров к Новому году. В  Казани напитком-лидером стала водка (7,5%). В целом по России это второй по  популярности напиток на новогоднем столе. Исключениями стали – Челябинск, где  второй год подряд водка не входит в ТОП-10 новогодних товаров (3,4%), а также Уфа, в  которой она покинула десятку лидеров. Жители Ростова-на-Дону водке предпочитают виски (6,6%). В целом по стране этот напиток уверенно занял третью позицию по  популярности в предпраздничный период (6,3%). Наиболее равнодушными к виски второй год подряд оказываются жители Челябинска, Уфы и Перми, к ним также присоединились нижегородцы.

Закуски: конфеты, сыр и…свинина

Наибольшим спросом среди россиян в последнюю предновогоднюю неделю года пользуются наборы конфет, в большинстве городов они стали популярнее таких традиционных новогодних товаров, как шампанское и цитрусовые фрукты. Самые большие сладкоежки в стране по-прежнему живут в Уфе (14,9%), Ростове-на-Дону (14,2%), Самаре (13,9%), Казани (10,1%) и Нижнем Новгороде (9,3%): здесь наборы конфет второй год подряд занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в супермаркетах «Перекресток». Жители Челябинска и Перми в этом году конфетам предпочли свинину, которая перебралась с соответственно 15-ой и 7-ой строчек прошлогоднего рейтинга на первое место. В целом по России свинина поднялась на 10 пунктов и теперь занимает 8-ую строчку рейтинга. В пятерку товаров-лидеров в большинстве городов входят полутвердые и твердые сыры и цитрусовые фрукты, в Челябинске и Екатеринбурге этот список дополняют экзотические фрукты (7,1% и 5,1%).

В ТОП-10 продуктов для новогоднего стола вошли также торты в Самаре (7%), Москве (5,5%), Санкт-Петербурге (4,6%), Екатеринбурге (4,5%) и Уфе (4,3%) и плиточный шоколад в Уфе (8,7%), Ростове-на-Дону (4,7%), Самаре (5,4%), Санкт-Петербурге (4,8%) и  Екатеринбурге (4,5%). Жители Перми в этом году соленой рыбе, которая ранее входила в  ТОП-10 товаров к Новому году, предпочли икру лососевую (4,6%). Украшают новогодний стол икрой также жители Нижнего Новгорода (5,4%) и Казани (4,9%).

География новогодних салатов

В предновогоднюю неделю повышаются продажи основных ингредиентов популярных среди россиян салатов. Безусловным лидером является самый новогодний салат – «Оливье» – его готовят везде, но все же бОльшей любовью он пользуется у нижегородцев и пермяков. Челябинск, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону предпочитают рыбные салаты – «Селедку под шубой» и «Мимозу». Салат из крабовых палочек чаще всего готовят в Казани, Перми, Челябинске и Нижнем Новгороде.

Индекс «Оливье»

В «Перекрестке» набор продуктов для приготовления 1 кг «Оливье» стоит в этом году 138,5  руб., что на 25% дешевле, чем год назад. Наиболее заметное снижение цены среди ингредиентов для этого салата продемонстрировала вареная колбаса, подешевевшая на 40%, консервированные огурцы (28%), яйца и свежая петрушка, потеряли 16% стоимости.


* Доля продаж в ТОП-20 товаров в супермаркетах торговой сети «Перекресток» в Москве в период с 26.12.2016 по 01.01.2017.
** На основе анализа данных о продажах в сети супермаркетов «Перекресток» в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону)
*** Сравнивались периоды с 27.12.2015 по 03.01.2016 и 26.12.2016 по 01.01.2017 (52-е недели 2016 и 2017 годов)

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