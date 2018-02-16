/ Продавец в Ленинском районе Челябинска повторно продала алкоголь ребенку

Женщина уже привлекалась к административной ответственности.

В магазине на улице Энергетиков в Ленинском районе ребенку продали алкогольный напиток. Нарушение выявили в ходе специального рейда. Оказалось, что на нарушение пошла 40-лентняя продавец. В ее карьере это уже не первый подобный случай.

Полицейскими установлено, что продавец, 1977 года рождения, уже привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Однако, будучи подвергнутой административному наказанию, вновь реализовала алкогольную продукцию несовершеннолетнему. — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Нарушителю грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

