/ Бывшие супруги пойдут под суд за продажу иностранного алкоголя без акцизных марок

Оборот предпринимателей оценивается в 4,7 миллиона рублей.

Бывшие супруги из Красноармейского района обвиняются в незаконном распространении на территории Российской Федерации алкоголя и табака из Казахстана. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 20 тысяч бутылок и 500 пачек сигарет. Все товары имели акцизные марки соседнего государства.

По версии следствия бывшие супруги в период с июня 2016 по февраль 2017 года, действуя совместно с неустановленными лицами, в нарушение федерального законодательства, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд Челябинской области. В отношении неустановленных соучастников организованной группы в уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется следователями.