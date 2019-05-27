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сегодня в 14:13
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/ Глава Челябинска не увидел нарушений со стороны алкомаркетов в последние звонки

Глава Челябинска не увидел нарушений со стороны алкомаркетов в последние звонки

Однако на территории города официально появится «сухой закон».
сегодня в 14:41
  |  Общество

В Челябинской области официально появится «сухой закон» на время выпускных. Продажа алкогольных напитков с 21 по 25 мая должна была быть ограничена в центральной части Челябинска, но, как показала практика, алкомаркеты не прекращали продавать спиртное. Теперь же администрация города будет готовить официальный запрет. Однако и текущая ситуация устроила главу Челябинска.

Все необходимые меры были приняты. Было проведено совещание со всеми соответствующими торговыми структурами вблизи парка Гагарина и Пушкина. Со стороны МВД не было составлено ни одного протокола по распитию спиртных напитков, и это лучший результат. Мы готовим законодательную инициативу в Гордуму, чтобы зафиксировать официально запрет на определенные дни. — подчеркнул глава города Владимир Елистратов.

Как отметил Председатель городской Думы Станислав Мошаров, документ уже направлен на рассмотрение.

Редакция сайта «Первый областной» предупреждает, что употребление табачных изделий/наркотиков/алкоголя вредит вашему здоровью.

Новость носит исключительно информационный характер

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