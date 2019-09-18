Госдума решила убрать мелкие «питейные» из жилых домов

Что думают о новом законопроекте эксперты в этой области.

Послушать 00:00

По данным издания «Коммерсантъ», законопроект о запрете продаже алкоголя в заведениях общепита с залами до 20 квадратных метров, находящихся на первых этажах жилых домов, «концептуально» поддержан в Госдуме.

Чем чревата инициатива политиков, уменьшится ли потребление алкоголя и какие перспективы у предпринимателей? «Первый областной» пообщался с теми, кто непосредственно имеет отношение к алкогольной индустрии, и получил ответы на эти вопросы.

«Во-первых, потребление при этом не снизится, никакой связи между количеством торговых точек, временем их работы, численностью и потреблением нет вообще. Единственное, чем меньше торговых точек, тем больше укрупняется бизнес, тем меньше малого бизнеса на рынке. Если законопроект станет законом, то часть торговых точек закроется. Прежде всего, это касается точек по розливу пива. Но с 2012 по 2015 год проводилась реформа, в результате которой с рынка исчезли 25% легальных торговых точек с лицензией по продаже алкоголя, а также в 2.5 раза стало меньше точек по продаже пива. Этот законопроект никуда не пойдет, он никому не интересен по той причине, что это PR законопроект, и он автоматически попадает под регуляторную гильотину. Понятно, что можно посочувствовать жителям, живущим на 2-3 этажах. Я отношусь к этой инициативе отрицательно, поскольку из плюсов есть только один: какое-то время будет меньше ночного хулиганства», — поделился мнением Вадим Дробиз, генеральный директор «Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя».

Также у представителей этого рода деятельности есть версия, что законопроект создан с целью ослабить позиции малого бизнеса и проложить дорогу конкурентам.

«Я категорически против этого законопроекта. В который раз страдает малый бизнес и скорее всего это делается с посыла лоббистов более крупных игроков рынка. Я считаю, это очень плохо, это убивает конкуренцию, убивает возможности для малого предпринимательства», — выразил свою точку зрения Артур Андреев, ресторанный эксперт и генеральный директор Центра гостеприимства «Европа».

Эксперты считают, что закон направлен прежде всего на заведения по розливу пива, работающие вне закона, находя уловку в законодательстве.

«Сегодня действующее законодательство разрешает торговлю пива в помещениях более 50 кв. м., поэтому я не думаю, что 20 кв. м. идут вразрез закону. Я знаю, что очень много магазинов нарушают закон, продавая пиво с открытой пробкой, ставят столик и называют себя точкой общественного питания, чтобы продавать ночью. Наверное, законопроект создан для того, чтобы упразднить эту деятельность», — выразил мнение Илья Ройтенберг, директор «Лаборатории живого пива».

Нарушение общественного порядка, которое нередко происходит в тех местах, где присутствует алкоголь, несомненно доставляет неудобство окружающим. Но с позиции предпринимателей закон лишь усугубит и без того сложную ситуацию на рынке для малого и среднего предпринимательства.