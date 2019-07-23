Алексей Тесклер поделился впечатлениями о поездке в Нязепетровск

Глава региона остался недоволен высокой безработицей и состоянием многих городских объектов.

Сегодня, 23 июля, Алексей Текслер прибыл с рабочим визитом в один из самых проблемных субъектов региона — Нязепетровск. На встрече с жителями глава Челябинской области рассказал о планах развития района.

Одним из объектов, который находится в повестке дня, является центральная районная больница, в частности её хирургическое отделение. Здание еще довоенной постройки находится в весьма плачевном состоянии как снаружи, так и внутри. Алексей Текслер попросил у главврача больницы перечень основных проблем.

«Этот список я передам министру здравоохранения, который также здесь. Некоторые моменты будут решены уже сегодня», — заявил глава региона.

Кроме того, работе скорой помощи не помогает мост, соединяющий два района между собой. Он находится в аварийном состоянии: под плитами образовалась огромная трещина, а часть полотна надломилась и повисла. Также одной из проблем является то, что собственник моста неизвестен, однако Алексей Текслер принял решение привлечь к ответственности компанию, отвечающую за состояние аварийного объекта.





Уровень безработицы в Нязепетровске самый высокий по всей области. Он равен 7 процентам. Поэтому глава региона заявил, что сейчас начата разработка планов по диверсификации производства.

«Учитывая, что сейчас в стране идет стагнация строительной отрасли, то мы с коллегами сейчас разрабатываем проекты буровых установок для нефти и газа. Как мне кажется, это весьма перспективное направление», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона остался недоволен состоянием одной из сельских школ в Нязепетровском районе. На встрече с жителями Алексею Текслеру рассказали о закрытии единственной школы в деревне Мяжевое, в которой обучались 10 человек. Во время отчета главы района об этом учреждении выяснилось, что туалеты для учеников находились на улице. Алексей Текслер поручил и.о. министра образования региона Александру Кузнецову разобраться в ситуации.

Напомним, что ранее глава региона посетил одну из нязепетровских школ и районный дом культуры, которые также находились не в лучшем состоянии.