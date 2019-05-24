/ Алексей Текслер заявил, что по большинству южноуральских дорог невозможно ездить

Качество их ремонта теперь будет проверять независимая экспертиза.

Итоги объезда дорог в Челябинской области подвел Алексей Текслер. Выводы он изложил в своем аккаунте в «Инстаграм». Глава региона назвал текущее состояние дорожного полотна крайне неудовлетворительным, пояснив, что по нему нельзя спокойно ехать, приходится маневрировать между ямами.

Будем делать упор на качественный ремонт и реконструкцию уже существующих дорог и развязок с независимой экспертизой, чтобы они «не сошли со снегом» через год после реконструкции, строить новые мосты и путепроводы. За ближайшие 5 лет не менее 2/3 дорог в Челябинской области нужно привести в порядок.

— решительно высказался Алексей Текслер.

Также глава региона еще раз подчеркнул: в Челябинске сменится начальник дорожного хозяйства. Он не может удовлетворить потребности жителей города. Новый руководитель не просто должен слышать потребности челябинцев, но и видеть проблемные участки и логично их менять, как, например, стык улицы Дарвина и Троицкого тракта.

В первую очередь нужно сделать мост, чтобы была логика этой развязки, поручил разработать понятный жителям план: продумать инфраструктуру так, чтобы зеленая улица не превратилась в пыльный автобан. — резюмировал Алексей Текслер.

Напомним, главе региона продемонстрировали проект развязки на улице Дарвина, а также ознакомили с ходом ремонта дороги из Челябинска в Харлуши.