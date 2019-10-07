Алексей Текслер поручил ускорить строительство детского сада в селе Канашево

Глава региона подчеркнул, что строительство нового здания должно быть завершено в срок.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Красноармейский район. В селе Канашево глава региона проверил, как идет строительство нового здания детского сада. Всего в канашевский садик ходит 55 детей. С новым пристроем его смогут посещать до 185 ребят.

Срок завершения работ — ноябрь 2019 года, но подрядчик в него не укладывается.

«Алексей Текслер посоветовал подрядчику увеличить число рабочих и закончить строительство до конца ноября. Также глава региона поставил задачу перед минстроем: улучшить контроль над строительством новых объектов, чтобы не было срыва сроков», — рассказал для сайта «Первый областной» корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Глава региона подчеркнул, что на следующий год запланировано строительство 9 школ, а также 27 детских садов.