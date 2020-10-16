Акции Алексея Текслера в «Бирже губернаторов» выросли

Идеи главы Южного Урала не остались без внимания экспертов.

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Инициативы губернатора Челябинской области Алексея Текслера не остались без внимания федеральных экспертов. Его идеи, озвученные на совещании у президента России, нашли отражения в «Бирже губернаторов». Акции руководителя Южного Урала, как сообщили «Первому областному» в пресс-службе областного правительства, возросли.



«Без внимания федеральных экспертов не могли остаться инициативы Алексея Текслера по поддержке инвестиционной деятельности в регионах, которые он озвучил на совещании Президента России с членами правительства. Кроме того, Текслер вчера провел совещание с социальным блоком регионального правительства, где детально разобрали текущую ситуацию с распространением коронавируса в Челябинской области. Глава региона озвучил ряд ключевых решений, которые положительно оценили эксперты»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Вместе с акциями Алексея Текслера, по данным «Биржи губернаторов», укрепились позиции и других руководителей регионов. Так, эксперты отметили рост у глав Чечни и Татарстана Рамзана Кадырова и Рустама Минниханова, президента Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и губернатора Мурманской области Андрея Чибисова.

Напомним, на этой неделе Алексей Текслер принял участие в совещании Владимира Путина с членами правительства России. Глава Челябинской области предложил ряд инициатив по поддержке инвестиционной деятельности в регионах — таких как продление решения о компенсации выпадающих доходов на три года. Также губернатор поддержал инструмент соглашений о защите и поощрении капиталовложений.